Дрони перекриють 30 км: Міноборони готує для ворога "зону смерті"

Україна, Субота 13 вересня 2025 22:34
UA EN RU
Дрони перекриють 30 км: Міноборони готує для ворога "зону смерті" Фото: Україна формує нову реальність фронту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони анонсувало створення суцільних ліній дронів до 30 км, щоб заблокувати просування ворога та змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Шмигаль наголосив, що пріоритетами України є збереження життя військових, посилення захисту неба та масштабування далекобійних ударів.

Для цього Україні потрібні:

  • FPV-дрони,
  • роботизовані системи,
  • снаряди,
  • системи ППО,
  • дрони-перехоплювачі.

"Маємо створити так звану Kill Zone. Це лінії дронів, які перекривають 10, 15 або навіть 30 км території й унеможливлюють просування ворога", - пояснив Шмигаль.

Міністр також наголосив на розвитку оборонних інновацій: фінансування стартапів за моделлю венчурного фонду дало поштовх українським розробкам у сфері озброєння.

За його словами, у Києві вже працює інноваційний центр, що підтримує такі проєкти, а Україна готова створювати спільні підприємства з європейськими країнами та залучати інвестиції.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, що раніше цьогоріч президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір налагодити виробництво сотень - а в перспективі й тисяч - дронів-перехоплювачів, що має призвести до збільшення кількості збитих російських "Шахедів".

Він додав, що держава готова укладати контракти на всі доступні обсяги пріоритетних типів безпілотників, а показники виробництва виявляться вищими за попередні плани.

Також глава держави повідомив, що Гана готова виділити фінансування для виготовлення дронів для ЗСУ.

Напередодні українська компанія Frontline підписала стратегічну угоду з німецько-українським виробником Quantum Systems - партнерство покликане розширити виробничі потужності в Україні та посилити інтеграцію в європейську оборонну промисловість.

Зауважимо, що спецпредставник США Кіт Келлог визнав, що дрони стали ключовою зброєю нинішньої війни, адже вони здатні знищувати бронетехніку згори.

Україна ж, за його словами, досягла значного прогресу в цій сфері та випереджає навіть Сполучені Штати.

