Дроны перекроют 30 км: Минобороны готовит для врага "зону смерти"

Министерство обороны анонсировало создание сплошных линий дронов до 30 км, чтобы заблокировать продвижение врага и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что приоритетами Украины является сохранение жизни военных, усиление защиты неба и масштабирование дальнобойных ударов.

Для этого Украине нужны:

FPV-дроны,

роботизированные системы,

снаряды,

системы ПВО,

дроны-перехватчики.

"Должны создать так называемую Kill Zone. Это линии дронов, которые перекрывают 10, 15 или даже 30 км территории и делают невозможным продвижение врага", - пояснил Шмыгаль.

Министр также отметил развитие оборонных инноваций: финансирование стартапов по модели венчурного фонда дало толчок украинским разработкам в сфере вооружения.

По его словам, в Киеве уже работает инновационный центр, поддерживающий такие проекты, а Украина готова создавать совместные предприятия с европейскими странами и привлекать инвестиции.