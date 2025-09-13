ua en ru
Дроны перекроют 30 км: Минобороны готовит для врага "зону смерти"

Украина, Суббота 13 сентября 2025 22:34
UA EN RU
Дроны перекроют 30 км: Минобороны готовит для врага "зону смерти" Фото: Украина формирует новую реальность фронта (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны анонсировало создание сплошных линий дронов до 30 км, чтобы заблокировать продвижение врага и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что приоритетами Украины является сохранение жизни военных, усиление защиты неба и масштабирование дальнобойных ударов.

Для этого Украине нужны:

  • FPV-дроны,
  • роботизированные системы,
  • снаряды,
  • системы ПВО,
  • дроны-перехватчики.

"Должны создать так называемую Kill Zone. Это линии дронов, которые перекрывают 10, 15 или даже 30 км территории и делают невозможным продвижение врага", - пояснил Шмыгаль.

Министр также отметил развитие оборонных инноваций: финансирование стартапов по модели венчурного фонда дало толчок украинским разработкам в сфере вооружения.

По его словам, в Киеве уже работает инновационный центр, поддерживающий такие проекты, а Украина готова создавать совместные предприятия с европейскими странами и привлекать инвестиции.

Производство дронов в Украине

Напомним, что ранее в этом году президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена наладить производство сотен - а в перспективе и тысяч - дронов-перехватчиков, что должно привести к увеличению количества сбитых российских "Шахедов".

Он добавил, что государство готово заключать контракты на все доступные объемы приоритетных типов беспилотников, а показатели производства окажутся выше предыдущих планов.

Также глава государства сообщил, что Гана готова выделить финансирование для изготовления дронов для ВСУ.

Накануне украинская компания Frontline подписала стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем Quantum Systems - партнерство призвано расширить производственные мощности в Украине и усилить интеграцию в европейскую оборонную промышленность.

Заметим, что спецпредставитель США Кит Келлог признал, что дроны стали ключевым оружием нынешней войны, ведь они способны уничтожать бронетехнику сверху.

Украина же, по его словам, достигла значительного прогресса в этой сфере и опережает даже Соединенные Штаты.

