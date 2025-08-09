Дрони в небі 24/7: Бригада "Спартан" показала, як полює на росіян вночі

"Нічні полювання дронів "Спартану" на Покровському напрямку. Наші "пташки" в небі 24/7. Працюють в режимі "каруселі": один дрон повертається, інший одразу заступає на його місце", - йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що нічні полювання - це непросте завдання, але "не для наших операторів" дронів.

Зокрема, вони виявляють та знищують ворожі цілі, і росіянам не допомагають навіть тепловізійні плащі.

Також воїни показали відео, як виконують свою роботу щодо ураження ворога.