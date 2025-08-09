Дроны в небе 24/7: Бригада "Спартан" показала, как охотится на россиян ночью

Украинские воины благодаря дронам охотятся на россиян 24/7. Это позволяет уничтожать вражеские цели даже ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео бригады "Спартан" в Telegram.
"Ночная охота дронов "Спартана" на Покровском направлении. Наши "птички" в небе 24/7. Работают в режиме "карусели": один дрон возвращается, другой сразу заступает на его место", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что ночная охота - это непростая задача, но "не для наших операторов" дронов.
В частности, они обнаруживают и уничтожают вражеские цели, и россиянам не помогают даже тепловизионные плащи.
Также воины показали видео, как выполняют свою работу по поражению врага.
Напомним, что россияне пытаются прорваться в город Покровск Донецкой области. Для этого враг применяет диверсионно-штурмовые группы.
Однако украинские войска отражают такие попытки, уничтожая вражеские ДРГ до последней единицы живой силы.
В частности, соответствующее видео показала пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.