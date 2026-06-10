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Дрони "мінуснули" окупанта, який звітував Путіну про "взяття" Сіверська (відео)

19:18 10.06.2026 Ср
2 хв
Що відомо про росіянина, який отримав нагороду від Путіна за Сіверськ?
aimg Марія Науменко
Фото: Путін нагороджує Нарана Очір-Горяєва медаллю "Золота Зірка" героя Росії (росЗМІ)

Українські дрони ліквідували російського командира Нарана Очір-Горяєва, який отримав звання Героя Росії після доповіді Путіну про штурм Сіверська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

"Мадяр" оприлюднив відео ліквідації російського військового та заявив, що йдеться про одного з учасників штурму Сіверська на Донеччині.

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"Пілоти 20 обр СБС "К-2" відспівали цікавого тіпа, "визволителя" Сіверська, що доповідав бункерному діду", - написав він.

Йдеться про старшого лейтенанта Нарана Очір-Горяєва. Він служив у 6-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді та отримав звання Героя Росії за керівництво штурмовими діями під час захоплення Сіверська.

У грудні 2025 року Очір-Горяєв особисто доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про перебіг боїв, а через кілька днів отримав від нього медаль "Золота Зірка".

Це не єдиний російський військовий, який загинув останніми днями. Зокрема, 9 червня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль BMW X3.

За даними російських медіа, водій загинув на місці, а низка джерел припустила, що жертвою міг стати 62-річний генерал-лейтенант армії РФ. Офіційно російська влада його особу не розкрила.

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