Дрони "мінуснули" окупанта, який звітував Путіну про "взяття" Сіверська (відео)

"Мадяр" оприлюднив відео ліквідації російського військового та заявив, що йдеться про одного з учасників штурму Сіверська на Донеччині.

"Пілоти 20 обр СБС "К-2" відспівали цікавого тіпа, "визволителя" Сіверська, що доповідав бункерному діду", - написав він.

Йдеться про старшого лейтенанта Нарана Очір-Горяєва. Він служив у 6-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді та отримав звання Героя Росії за керівництво штурмовими діями під час захоплення Сіверська.

У грудні 2025 року Очір-Горяєв особисто доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про перебіг боїв, а через кілька днів отримав від нього медаль "Золота Зірка".