Дроны "минуснули" оккупанта, который отчитывался Путину о "взятии" Северска (видео)

"Мадяр" обнародовал видео ликвидации российского военного и заявил, что речь идет об одном из участников штурма Северска в Донецкой области.

"Пилоты 20 обр СБС "К-2" отпели интересного типа, "освободителя" Северска, который докладывал бункерному деду", - написал он.

Речь идет о старшем лейтенанте Наране Очир-Горяеве. Он служил в 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и получил звание Героя России за руководство штурмовыми действиями при захвате Северска.

В декабре 2025 года Очир-Горяев лично докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ходе боев, а через несколько дней получил от него медаль "Золотая Звезда".