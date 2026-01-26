Дрони летіли з шести напрямків: Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян
Російські війська вночі атакували територію України безпілотниками різних типів з шести напрямків. Повітряні сили ЗСУ збили більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецька, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі та сході країни.
При цьому зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Нічний обстріл України 26 січня
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 26 січня, російські війська атакували Запоріжжя. На місці ворожого удару було зафіксовано пожежу, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Загалом, в ніч на 26 січня росіяни двічі завдали ударів по Запоріжжю. Після другої атаки у місті знову сталася пожежа, а також відомо про пошкоджені будинки.
Крім того, ворог цієї ночі завдав удару по Вольнянську Запорізької області. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа і були пошкоджені житлові будинки.