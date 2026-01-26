ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны летели с шести направлений: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян

Понедельник 26 января 2026 08:30
UA EN RU
Дроны летели с шести направлений: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян Фото: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины беспилотниками различных типов с шести направлений. Воздушные силы ВСУ сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 26 января (с 18:00 25 января) противник атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецка, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Дроны летели с шести направлений: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян

Ночной обстрел Украины 26 января

Напомним, что сегодня ночью, 26 января, российские войска атаковали Запорожье. На месте вражеского удара был зафиксирован пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

В общем, в ночь на 26 января россияне дважды нанесли удары по Запорожью. После второй атаки в городе снова произошел пожар, а также известно о поврежденных домах.

Кроме того, враг этой ночью нанес удар по Вольнянску Запорожской области. В результате вражеского обстрела возник пожар и были повреждены жилые дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ПВО Вторжение России в Украину
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света