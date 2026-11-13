Дрони летіли з шести напрямків, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.