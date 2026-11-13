Дроны летели с шести направлений, более 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину ударными дронами из шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали 117 ударными БпЛА типа Shahed (63 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ АР Крым - Гвардейское.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed (39 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Напомним, в ночь на 13 ноября россияне атаковали Винницу дронами. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения домов и пострадали по меньшей мере два человека.
Также оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате падения обломков в одном из районов возник пожар медучреждения.