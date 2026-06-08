Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

Нагадаємо, напередодні вранці дрони вдарили по житловому кварталу Конотопа на Сумщині. Під завалами пошкодженої багатоповерхівки залишилась людина, ще троє потрапили до реанімації. Половина міста залишилася без електропостачання.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд запровадив спрощену процедуру фіксації пошкодженого та зруйнованого житла.

Відтепер громадяни зможуть підтверджувати руйнування через акт дистанційного обстеження, а вся інформація про компенсації відображатиметься в електронному кабінеті Пенсійного фонду.