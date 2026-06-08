Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

Напомним, накануне утром дроны ударили по жилому кварталу Конотопа на Сумщине. Под завалами поврежденной многоэтажки остался человек, еще трое попали в реанимацию. Половина города осталась без электроснабжения.

Как сообщало РБК-Украина, правительство ввело упрощенную процедуру фиксации поврежденного и разрушенного жилья.

Отныне граждане смогут подтверждать разрушения через акт дистанционного обследования, а вся информация о компенсации будет отображаться в электронном кабинете Пенсионного фонда.