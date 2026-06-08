ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

08:33 08.06.2026 Пн
2 хв
Звідки Росія запускала дрони і що вдалося збити?
aimg Олена Чупровська
Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ Фото: 155 дронів за одну ніч - скільки з них збила українська ППО (GettyImages)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 8 червня Росія атакувала Україну 155 ударними безпілотниками типів Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль, а також дронами-імітаторами "Пародія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили України.

Пуски здійснювали з кількох напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ на території Росії, а також Гвардійське на тимчасово окупованій частині Криму.

124 зі 155 - збито або подавлено

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також: У Запоріжжі частковий блекаут після атаки РФ

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО знищили або подавили 124 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФФото: скільки дронів вдалось збити 8 червня (t.me/kpszsu)

Чи є влучання

Згідно зі зведенням Повітряних Сил, 20 ударних дронів досягли цілей - зафіксовано влучання на 17 локаціях

Уламки збитих безпілотників впали ще на 6 локаціях

На момент публікації атака тривала - в повітрі залишалося близько десяти ворожих дронів.

Нагадаємо, напередодні вранці дрони вдарили по житловому кварталу Конотопа на Сумщині. Під завалами пошкодженої багатоповерхівки залишилась людина, ще троє потрапили до реанімації. Половина міста залишилася без електропостачання.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд запровадив спрощену процедуру фіксації пошкодженого та зруйнованого житла.

Відтепер громадяни зможуть підтверджувати руйнування через акт дистанційного обстеження, а вся інформація про компенсації відображатиметься в електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Дрони Атака дронів
Новини
Людина під завалами і троє в реанімації: росіяни вдарили дронами по Конотопу
Людина під завалами і троє в реанімації: росіяни вдарили дронами по Конотопу
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція