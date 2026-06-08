Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 8 червня Росія атакувала Україну 155 ударними безпілотниками типів Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль, а також дронами-імітаторами "Пародія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили України.

На момент публікації атака тривала - в повітрі залишалося близько десяти ворожих дронів.

Уламки збитих безпілотників впали ще на 6 локаціях

Згідно зі зведенням Повітряних Сил, 20 ударних дронів досягли цілей - зафіксовано влучання на 17 локаціях

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО знищили або подавили 124 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Пуски здійснювали з кількох напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ на території Росії, а також Гвардійське на тимчасово окупованій частині Криму.

Нагадаємо, напередодні вранці дрони вдарили по житловому кварталу Конотопа на Сумщині. Під завалами пошкодженої багатоповерхівки залишилась людина, ще троє потрапили до реанімації. Половина міста залишилася без електропостачання.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд запровадив спрощену процедуру фіксації пошкодженого та зруйнованого житла.

Відтепер громадяни зможуть підтверджувати руйнування через акт дистанційного обстеження, а вся інформація про компенсації відображатиметься в електронному кабінеті Пенсійного фонду.