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Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:33 08.06.2026 Пн
2 мин
Откуда Россия запускала дроны и что удалось сбить?
aimg Елена Чупровская
Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ Фото: 155 дронов за одну ночь - сколько из них сбила украинская ПВО (GettyImages)
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В ночь на 8 июня Россия атаковала Украину 155 ударными беспилотниками типов Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль, а также дронами-имитаторами "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Пуски осуществляли с нескольких направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории России, а также Гвардейское на временно оккупированной части Крыма.

124 из 155 - сбиты или подавлены

Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО уничтожили или подавили 124 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФФото: сколько дронов удалось сбить 8 июня (t.me/kpszsu)

Есть ли попадания

Согласно сводке Воздушных Сил, 20 ударных дронов достигли целей - зафиксировано попадание на 17 локациях

Обломки сбитых беспилотников упали еще на 6 локациях

На момент публикации атака продолжалась - в воздухе оставалось около десяти вражеских дронов.

Напомним, накануне утром дроны ударили по жилому кварталу Конотопа на Сумщине. Под завалами поврежденной многоэтажки остался человек, еще трое попали в реанимацию. Половина города осталась без электроснабжения.

Как сообщало РБК-Украина, правительство ввело упрощенную процедуру фиксации поврежденного и разрушенного жилья.

Отныне граждане смогут подтверждать разрушения через акт дистанционного обследования, а вся информация о компенсации будет отображаться в электронном кабинете Пенсионного фонда.

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