Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 8 июня Россия атаковала Украину 155 ударными беспилотниками типов Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль, а также дронами-имитаторами "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

На момент публикации атака продолжалась - в воздухе оставалось около десяти вражеских дронов.

Обломки сбитых беспилотников упали еще на 6 локациях

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО уничтожили или подавили 124 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Пуски осуществляли с нескольких направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории России, а также Гвардейское на временно оккупированной части Крыма.

Напомним, накануне утром дроны ударили по жилому кварталу Конотопа на Сумщине. Под завалами поврежденной многоэтажки остался человек, еще трое попали в реанимацию. Половина города осталась без электроснабжения.

Как сообщало РБК-Украина, правительство ввело упрощенную процедуру фиксации поврежденного и разрушенного жилья.

Отныне граждане смогут подтверждать разрушения через акт дистанционного обследования, а вся информация о компенсации будет отображаться в электронном кабинете Пенсионного фонда.