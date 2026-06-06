Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

Обстріли України

Нагадаємо, під час чергової нічної атаки РФ на Одещину 6 червня були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.

Також сьогодні вранці росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження та відомо про загиблих та постраждалих.

У ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БПЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.

Окрім того, завод "Яготинське для дітей" на Київщині постраждав від вчорашнього удару російських дронів - чотири людини загинули, ще четверо поранені.