Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по цілях РФ

Нагадаємо, наприкінці травня Україна отримала нову пускову установку зенітно-ракетного комплексу IRIS-T від Німеччини. Президент України Володимир Зеленський подякував Берліну, але наголосив, що країні критично бракує ракет до систем ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив про гострий дефіцит боєприпасів до Patriot, NASAMS та IRIS-T. За його словами, пускові установки в підрозділах напівпорожні, а переговорники змушені випрошувати буквально по кілька ракет за раз.