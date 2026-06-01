Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по целям РФ

Напомним, в конце мая Украина получила новую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T от Германии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Берлин, но подчеркнул, что стране критически не хватает ракет к системам ПВО.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил об остром дефиците боеприпасов к Patriot, NASAMS и IRIS-T. По его словам, пусковые установки в подразделениях полупустые, а переговорщики вынуждены выпрашивать буквально по несколько ракет за раз.