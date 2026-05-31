UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

08:52 31.05.2026 Нд
2 хв
Атака досі триває
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 212 ворожих безпілотників (Getty Images)

У ніч на 31 травня Росія атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували 229 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 212 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.

Росія готує масований удар

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки.

Пізніше того ж дня в Міноборони України також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже 31 березня традиційно відзначається День Києва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів