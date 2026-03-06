ua en ru
Дрони летіли з семи напрямків, було понад 20 "прильотів": деталі нічної атаки РФ

09:10 06.03.2026 Пт
2 хв
Скільки безпілотників вдалося знищити силам ППО?
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з семи напрямків, було понад 20 "прильотів": деталі нічної атаки РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 111 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 6 березня Росія атакувала Україну 141 ударним дроном з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 5 березня до ранку 6 березня росіяни атакували 141 ударним дроном типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Близько 100 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 6 березня російські окупанти завдали ударів дронами по Кривому Рогу. У місті внаслідок атак загорілися житловий будинок та підприємство.

У ніч на 5 березня російські війська атакували Україну 155 безпілотниками з п'яти напрямків. Сили ППО збили або подавили 136 ворожих безпілотників.

Також вчора зранку російський ударний "Шахед" атакував пасажирський потяг на вокзалі у Миколаєві. Після влучання один із вагонів повністю охопило сильною пожежею, постраждав чоловік. У ДСНС показали кадри наслідків атаки РФ.

Зазначимо, що протягом зими Україна пережила 14 масованих комбінованих атак з боку російських військ. По країні випустили понад 700 ракет різних типів та тисячі дронів.

