ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Атака дронів з шести напрямків, близько 100 - "Шахедів": деталі удару по Україні

08:24 05.03.2026 Чт
2 хв
Є влучання 18 безпілотників на 8 локаціях
aimg Ірина Глухова
Атака дронів з шести напрямків, близько 100 - "Шахедів": деталі удару по Україні Фото: РФ вночі запустила по Україні 155 дронів, близько 100 із них - "Шахеди" (Getty Images)

У ніч на 5 березня російські окупанти атакували Україну безпілотниками з п'яти напрямків. Близько 100 із них становили саме дрони-камікадзе "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: РФ змінила тактику запусків "Шахедів": як Україна адаптується до нових загроз

Скільки дронів запустила РФ

За даними військових, атака розпочалася з 18:30 4 березня.

Росія застосувала 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема:

  • Shahed;
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • безпілотники інших типів.

Близько 100 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".

Запуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з Гвардійського і Чауди у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала українська ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 136 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних дронів у восьми локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у трьох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.

Атака дронів з шести напрямків, близько 100 - &quot;Шахедів&quot;: деталі удару по Україні

Обстріли РФ та наслідки

Нагадаємо, вчора зранку російський ударний "Шахед" атакував пасажирський потяг на вокзалі у Миколаєві. Після влучання один із вагонів повністю охопило сильною пожежею, постраждав чоловік.

Згодом у ДСНС показали кадри наслідків атаки РФ.

Також стало відомо, що сьогодні, 5 березня, на території Дніпропетровської області внесено тимчасові зміни до розкладу приміського залізничного сполучення.

Варто додати, що протягом зими Україна пережила 14 масованих комбінованих атак з боку російських військ. По країні випустили понад 700 ракет різних типів та тисячі дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів на 5 березня
"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів на 5 березня
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні