Росія масовано атакувала Кривий Ріг: горить висотка та підприємство
Російські окупанти в ніч проти 6 березня завдали удари дронами по Кривому Рогу. У місті внаслідок атак горить житловий будинок та підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.
"Пряме влучання "Шахедами" в девʼятиповерхівку та в підприємство інфраструктури на двох різних локаціях. Триває гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція", - йдеться у плаванні о 03:21.
Вілкул додав, що наразі влада розгортає два штаби допомоги людям: Зокрема:
- в Саксаганському районі в школі, що знаходиться поруч;
- в Довгинцівському районі - поруч з виконкомом.
"Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади розгортаються. Ніхто не залишиться без допомоги", - додав голова Ради оборони міста.
Обстріли Кривого Рогу
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Кривий Ріг, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети і не тільки.
Так, в ніч на 2 березня місто було атаковане ударними безпілотниками. Під атаку потрапило місцеве підприємство, через що виникли пожежі.
Крім того, росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами" в ніч на 26 лютого. Тоді було зафіксовано влучання дронів по п'ятиповерхівці, після чого теж почалася пожежа.