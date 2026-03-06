ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія масовано атакувала Кривий Ріг: горить висотка та підприємство

03:51 06.03.2026 Пт
1 хв
Ворог завдав прямих влучань
aimg Едуард Ткач
Росія масовано атакувала Кривий Ріг: горить висотка та підприємство фото: наразі пожежу вже гасять (facebook.com/DSNS.GOV.UA/)

Російські окупанти в ніч проти 6 березня завдали удари дронами по Кривому Рогу. У місті внаслідок атак горить житловий будинок та підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Читайте також: З'явились фото наслідків ракетного удару по Кривому Рогу

"Пряме влучання "Шахедами" в девʼятиповерхівку та в підприємство інфраструктури на двох різних локаціях. Триває гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція", - йдеться у плаванні о 03:21.

Вілкул додав, що наразі влада розгортає два штаби допомоги людям: Зокрема:

  • в Саксаганському районі в школі, що знаходиться поруч;
  • в Довгинцівському районі - поруч з виконкомом.

"Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади розгортаються. Ніхто не залишиться без допомоги", - додав голова Ради оборони міста.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Кривий Ріг, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети і не тільки.

Так, в ніч на 2 березня місто було атаковане ударними безпілотниками. Під атаку потрапило місцеве підприємство, через що виникли пожежі.

Крім того, росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами" в ніч на 26 лютого. Тоді було зафіксовано влучання дронів по п'ятиповерхівці, після чого теж почалася пожежа.

