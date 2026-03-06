Росія масовано атакувала Кривий Ріг: горить висотка та підприємство

Російські окупанти в ніч проти 6 березня завдали удари дронами по Кривому Рогу. У місті внаслідок атак горить житловий будинок та підприємство.

"Пряме влучання "Шахедами" в девʼятиповерхівку та в підприємство інфраструктури на двох різних локаціях. Триває гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція", - йдеться у плаванні о 03:21. Вілкул додав, що наразі влада розгортає два штаби допомоги людям: Зокрема: в Саксаганському районі в школі, що знаходиться поруч;

в Довгинцівському районі - поруч з виконкомом. "Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади розгортаються. Ніхто не залишиться без допомоги", - додав голова Ради оборони міста.