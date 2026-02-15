UA

Дрони летіли з п'яти напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

Ілюстративне фото: сили ППО збили 55 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 15 лютого Росія атакувала Україну 83 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 55 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: В Одесі тривога лунала майже всю ніч: у будинках та закладах освіти вибиті вікна (фото)

За даними військових, з 18:30 14 лютого до ранку 15 лютого росіяни атакували 83 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ,  Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, 15 лютого російські війська атакували Одесу та область майже всю ніч, через що у регіоні була тривога. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження.

В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти.

Також цієї ночі Росія вдарила дронами по Запоріжжю. "Шахед" влучив у приватний будинок та значно його пошкодив, спалахнула пожежа - також відомо про трьох поранених.

