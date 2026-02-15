Дроны летели с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

В ночь на 15 февраля Россия атаковала Украину 83 ударным дроном с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить 55 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Читайте также: В Одессе тревога звучала почти всю ночь: в домах и учебных заведениях выбиты окна (фото)
По данным военных, с 18:30 14 февраля до утра 15 февраля россияне атаковали 83 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым. Около 50 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.
Зафиксировано попадание 25 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
"Атака вражеских БпЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, 15 февраля российские войска атаковали Одессу и область почти всю ночь, из-за чего в регионе была тревога. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения.
В одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях.
Также этой ночью Россия ударила дронами по Запорожью. "Шахед" попал в частный дом и значительно его повредил, вспыхнул пожар - также известно о трех раненых.