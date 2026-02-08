Дрони летіли з п'яти напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

У ніч на 8 лютого Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Читайте також: Загроза для Одеси та Миколаєва: у РФ розробили новий надводний дрон
За даними військових, з 18:00 7 лютого до ранку 8 лютого росіяни атакували 101 ударним дроном типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - Рф. Близько 70 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Нагадаємо, пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона. Під масованим ударом з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) опинився Корабельний район міста.
Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки.
На світанку 8 лютого російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, пошкоджено житлові будинки.
Також Запорізька область пережила одну з найінтенсивніших атак безпілотниками за останній час.