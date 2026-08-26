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Дрони летіли з п'яти напрямків, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:24 26.08.2026 Ср
1 хв
Скільки ворожих безпілотників вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 134 російських дрони (Getty Images)

У ніч на 26 серпня Росія атакувала Україну 162 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 162 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламки) на 3 локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, у вівторок, 25 серпня, російські окупанти масовано вдарили по Чернігову безпілотниками. Внаслідок удару щонайменше дві людини постраждали.

Також ворог двічі атакував відділення "Укрпошти" та точку базування транспорту пересувних відділень у місті Мена на Чернігівщині.

Окрім того, росіяни вдарили авіаційними бомбами по Краматорську. Серед постраждалих - двомісячне немовля.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів