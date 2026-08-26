Дрони летіли з п'яти напрямків, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували 162 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламки) на 3 локаціях.