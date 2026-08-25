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РФ масовано атакувала Чернігів безпілотниками, є постраждалі і знеструмлення

15:41 25.08.2026 Вт
1 хв
Лише за кілька хвилин в місті пролунали 10 вибухів
aimg Валерій Ульяненко
РФ масовано атакувала Чернігів безпілотниками, є постраждалі і знеструмлення Ілюстративне фото: росіяни 25 серпня атакували Чернігів дронами (facebook.com DSNSZP)
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У вівторок, 25 серпня, російські окупанти масовано вдарили по Чернігову безпілотниками. Внаслідок удару щонайменше дві особи постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чернігівської МВА та "Чернігівобленерго".

"Чернігів масовано атакували збройні сили РФ. Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначили в МВА.

"Чернігівобленерго" повідомило, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено енергетичний об'єкт. Понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі, місті Славутич, знеструмлено.

"Енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", - йдеться у заяві.

В місцевих пабліках повідомили, що всього за 10 хвилин в місті пролунали 10 вибухів. Також зазначається, що зараз над Черніговом кружляють ще кілька реактивних дронів.

Нагадаємо, 24 серпня російські окупанти вдарили безпілотником по Чернігову. Під ударом опинилась багатоповерхівка в центрі міста.

Пізніше глава Чернігівської ОДА (ОВА) В'ячеслав Чаус розповів, що внаслідок ворожого удару безпілотником по Чернігову постраждали 20 людей, серед них двоє дітей.

Крім того, кореспондент РБК-Україна показала, який вигляд має пошкоджений будинок у Чернігові. Також начальник ГУНП Чернігівської області Володимир Тимошко розповів подробиці ворожої атаки.

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