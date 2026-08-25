РФ масовано атакувала Чернігів безпілотниками, є постраждалі і знеструмлення

У вівторок, 25 серпня, російські окупанти масовано вдарили по Чернігову безпілотниками. Внаслідок удару щонайменше дві особи постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чернігівської МВА та " Чернігівобленерго ".

"Чернігів масовано атакували збройні сили РФ. Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначили в МВА.

"Чернігівобленерго" повідомило, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено енергетичний об'єкт. Понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі, місті Славутич, знеструмлено.

"Енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", - йдеться у заяві.

В місцевих пабліках повідомили, що всього за 10 хвилин в місті пролунали 10 вибухів. Також зазначається, що зараз над Черніговом кружляють ще кілька реактивних дронів.

Нагадаємо, 24 серпня російські окупанти вдарили безпілотником по Чернігову. Під ударом опинилась багатоповерхівка в центрі міста.