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Росіяни двічі вдарили по "Укрпошті" на Чернігівщині: що буде з посилками

14:00 25.08.2026 Вт
2 хв
Від будівлі мало що залишилось
aimg Олена Чупровська
Росіяни двічі вдарили по "Укрпошті" на Чернігівщині: що буде з посилками Фото: Ворог двічі атакував пошту на Чернігівщині (facebook com ukrposhta)
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Ворог двічі атакував відділення "Укрпошти" та точку базування транспорту пересувних відділень у місті Мена на Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Що сталося у відділенні в Мені

За словами Смілянського, від приміщення відділення мало що залишилося після атаки. Ворог вдарив по будівлі двічі.

"Не люблю публікувати такі новини, але маємо що маємо", - написав гендиректор "Укрпошти".

Серед працівників компанії немає постраждалих.

Наразі на місці удару працюють ДСНС та регіональна команда "Укрпошти". Фахівці ліквідовують наслідки атаки.

Компанія вже розробляє план щодо тимчасового розміщення працівників та швидкого відкриття відділення на новій локації.

Усі посилки, які були пошкоджені чи втрачені через атаку, у компанії обіцяють компенсувати клієнтам.

Також росіяни уразили ще одне відділення "Укрпошти" - у Краматорську.

Це відділення компанія завчасно зачинила, тому ані працівники, ані клієнти не постраждали. Зараз "Укрпошта" розпочинає ремонт та відновлення цього приміщення.

Раніше, 16 серпня, ворог уже завдавав удару по відділенню пошти в Краматорську - тоді дрон влучив прямо у приміщення, і, за попередніми даними, загинула щонайменше одна людина, ще шестеро дістали поранень.

"Нова пошта" наприкінці липня та в серпні кілька разів попереджала клієнтів про можливі затримки з доставкою через руйнування сортувальних центрів внаслідок російських обстрілів.

Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці посилок.

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