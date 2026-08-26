Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 26 августа Россия атаковала Украину 162 ударными дронами по пяти направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали 162 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадания на 18 локациях, а также падение сбитых дронов (обломки) на 3 локациях.
Напомним, во вторник, 25 августа, российские оккупанты массированно ударили по Чернигову беспилотниками. В результате удара по меньшей мере два человека пострадали.
Также враг дважды атаковал отделение "Укрпочты" и точку базирования транспорта передвижных отделений в городе Мена Черниговской области.
Кроме того, россияне ударили авиационными бомбами по Краматорску. Среди пострадавших - двухмесячный младенец.