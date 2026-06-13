Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 13 июня Россия атаковала Украину 118 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ударные беспилотники типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия" летели из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 3 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности", - предупредили в Воздушных силах.