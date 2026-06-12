UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:30 12.06.2026 Пт
2 хв
Скільки безпілотників вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 102 дрони (Getty Images)

У ніч на 12 червня Росія атакувала Україну 117 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Читайте також: Дефіцитний Patriot: чому світу бракує PAC-3 і чи може їх замінити українська ракета

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, минулої ночі, 11 червня, російські війська атакували Україну більш ніж двома сотнями дронів та запускали ракети "Іскандер-М". Більшість ворожих цілей ППО вдалось збити, але є влучання.

Зокрема, росіяни атакували Конотоп у Сумській області. Через ворожу атаку місто залишилося без води та світла. Є загибла та постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів