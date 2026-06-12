Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Обстріли України

Нагадаємо, минулої ночі, 11 червня, російські війська атакували Україну більш ніж двома сотнями дронів та запускали ракети "Іскандер-М". Більшість ворожих цілей ППО вдалось збити, але є влучання.

Зокрема, росіяни атакували Конотоп у Сумській області. Через ворожу атаку місто залишилося без води та світла. Є загибла та постраждалі.