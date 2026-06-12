Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Ударные беспилотники типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" летели из направлений: Орел, Курск, Миллерово - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.