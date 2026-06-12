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Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:30 12.06.2026 Пт
2 мин
Сколько беспилотников удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 102 дрона (Getty Images)

В ночь на 12 июня Россия атаковала Украину 117 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ударные беспилотники типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" летели из направлений: Орел, Курск, Миллерово - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

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В то же время зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, минувшей ночью, 11 июня, российские войска атаковали Украину более чем двумя сотнями дронов и запускали ракеты "Искандер-М". Большинство вражеских целей ПВО удалось сбить, но есть попадания.

В частности, россияне атаковали Конотоп в Сумской области. Из-за вражеской атаки город остался без воды и света. Есть погибшая и пострадавшие.

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