Дрони, "Кинджали" та крилаті ракети "Калібр": головне про комбіновану атаку на Україну

Атаки "Кинджалами" по Україні

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти використовували "Кинджали" для удару по Україні в ніч проти 3 листопада.

Загалом ворог запустив три ракети "Кинджал", одну з яких вдалося збити українським захисникам. Єдині системи ППО, які є в Україні і можуть збивати такі ракети, це американські Patriot.

Також у всіх регіонах України 6 листопада було оголошено повітряну тривогу - росіяни піднімали в повітря МіГ-31К.

В Україні оголошують масштабну повітряну тривогу щоразу, коли російський винищувач МіГ-31К піднімається в повітря. Цей літак здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал" і його зліт фіксується українськими Повітряними силами як сигнал можливої ​​ракетної атаки.