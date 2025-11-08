RU

Дроны, "Кинжалы" и крылатые ракеты "Калибр": главное о комбинированной атаке на Украину

Иллюстративное фото: работа ПВО ВСУ по воздушным целям (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В ночь на 8 ноября армия РФ нанесла массированный удар по всей Украине. Били дронами, "Кинжалами" и крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В течение часа, который длилась атака, в воздух взлетели семь самолетов МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал", имеющих большую дальность поражения и летящих со сверхвысокой скоростью.

Воздушные силы ВСУ сообщали о запусках "Кинжалов" в направлении Киевской и Полтавской областей, в частности, на город Кременчуг.

В 00:10 появилось сообщение о том, что все МиГ-31К сели на аэродромы, морской ракетоноситель завели в порт базирования.

На фоне комбинированной атаки взрывы прозвучали в Харьковской области и городе Днепр.

По состоянию на 00:15 начались отбои воздушной тревоги по областям Украины.

В Киеве отбой тревоги объявили в 00:15.

 

 

 

Атаки "Кинжалами" по Украине

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты использовали "Кинжалы" для удара по Украине в ночь на 3 ноября.

В общем враг запустил три ракеты "Кинжал", одну из которых удалось сбить украинским защитникам. Единственные системы ПВО, которые есть в Украине и могут сбивать такие ракеты, это американские Patriot.

Также во всех регионах Украины 6 ноября была объявлена воздушная тревога - россияне поднимали в воздух МиГ-31К.

В Украине объявляют масштабную воздушную тревогу каждый раз, когда российский истребитель МиГ-31К поднимается в воздух. Этот самолет способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" и его взлет фиксируется украинскими Воздушными силами как сигнал возможной ракетной атаки.

