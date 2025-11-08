Дроны, "Кинжалы" и крылатые ракеты "Калибр": главное о комбинированной атаке на Украину

В течение часа, который длилась атака, в воздух взлетели семь самолетов МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал", имеющих большую дальность поражения и летящих со сверхвысокой скоростью.

Воздушные силы ВСУ сообщали о запусках "Кинжалов" в направлении Киевской и Полтавской областей, в частности, на город Кременчуг.

В 00:10 появилось сообщение о том, что все МиГ-31К сели на аэродромы, морской ракетоноситель завели в порт базирования.

На фоне комбинированной атаки взрывы прозвучали в Харьковской области и городе Днепр.

По состоянию на 00:15 начались отбои воздушной тревоги по областям Украины.

В Киеве отбой тревоги объявили в 00:15.