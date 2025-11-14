Дрони, "Кинджали" і залпи балістикою по Києву: головне про атаку РФ на Україну

Росіяни в ніч на 14 листопада масовано атакували Україну. Ворог застосував дрони типу "Шахед", крилаті ракети, балістику і навіть "Кинджали", а основною ціллю став сьогодні Київ.
Все що відомо про комбіновану атаку РФ по Україні - читайте нижче у матеріалі РБК-України.
Головне:
За даними Повітряних сил ЗСУ, перші дрони залетіли в Україну після 17:00. Їх фіксували Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.
Після цього з кожною годиною кількість "Шахедів" у повітряному просторі України збільшувалася. Починаючи з 21:37 з'явилось перше повідомлення саме про групу дронів - вони летіли у Херсонській обалсті в напрямку або ж повз Нікополя.
Ще через деякий час, в Україні залітали нові групи дронів, і в 23:59 безпілотники летіли в напрямку Києва, Черкас та Полтави. Проте основою цілю ворога став саме Київ.
З настанням нової доби, п'ятниці 14 лютого, моніторингові канали написали про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Вже о 00:19 інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ. Щонайменше рух одної ракети зафіксували на межі Миколаївської та Кіровоградської областей. Згодом їх кількість збільшувалася, і вже о 01:04 крилаті ракети змінили курс на Київщину.
У цьому ж проміжку, о 00:26, військові зафіксували зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через деякий час в напрямку Києва було зафіксовано швидкісні цілі. У Повітряних силах не уточнювали, чи були це "Кинджали", але скоріше за все це було саме вони.
Ще трохи пізніше, о 00:58, Повітряні сили написали про пуски балістики в напрямку Києва. Причому через півгодини на столицю знову летіла балістика.
Підсумовуючи вищевказано можна зробити висновок, що основною ціллю сьогоднішньої атаки РФ - став Київ.
В столиці починаючи приблизно з 00:00 і до четвертої ранку лунали потужні вибухи, було чути дрони, проліт ракет та роботу ППО.
Наразі відомо, що ворог атакував майже всі райони столиці. У багатьох з них зафіксовано пожежа у багатоповерхівках і відомо вже про понад десяток постраждалих.
Окрім того, виникли перебої зі світлом, теплом і водою.
Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників київських органів влади.