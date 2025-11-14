Дрони, "Кинджали" і залпи балістикою по Києву: головне про атаку РФ на Україну

Головне:

"Шахеди" залітали в Україну групами;

багато дронів прямували на Київ;

вночі паралельно з дроновою атакою на ворог запустив крилаті та балістичні ракети, а також ракети "Кинджал".

Чим атакувала РФ

"Шахеди"

За даними Повітряних сил ЗСУ, перші дрони залетіли в Україну після 17:00. Їх фіксували Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Після цього з кожною годиною кількість "Шахедів" у повітряному просторі України збільшувалася. Починаючи з 21:37 з'явилось перше повідомлення саме про групу дронів - вони летіли у Херсонській обалсті в напрямку або ж повз Нікополя.

Ще через деякий час, в Україні залітали нові групи дронів, і в 23:59 безпілотники летіли в напрямку Києва, Черкас та Полтави. Проте основою цілю ворога став саме Київ.

Крилаті ракети, "Кинджали" та балістика

З настанням нової доби, п'ятниці 14 лютого, моніторингові канали написали про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вже о 00:19 інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ. Щонайменше рух одної ракети зафіксували на межі Миколаївської та Кіровоградської областей. Згодом їх кількість збільшувалася, і вже о 01:04 крилаті ракети змінили курс на Київщину.

У цьому ж проміжку, о 00:26, військові зафіксували зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через деякий час в напрямку Києва було зафіксовано швидкісні цілі. У Повітряних силах не уточнювали, чи були це "Кинджали", але скоріше за все це було саме вони.

Ще трохи пізніше, о 00:58, Повітряні сили написали про пуски балістики в напрямку Києва. Причому через півгодини на столицю знову летіла балістика.