Дроны, "Кинжалы" и залпы баллистикой по Киеву: главное об атаке РФ на Украину

Россияне в ночь на 14 ноября массированно атаковали Украину. Враг применил дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, баллистику и даже "Кинжалы", а основной целью стал сегодня Киев.
Все что известно о комбинированной атаке РФ по Украине - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Главное:
По данным Воздушных сил ВСУ, первые дроны залетели в Украину после 17:00. Их фиксировали Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.
После этого с каждым часом количество "Шахедов" в воздушном пространстве Украины увеличивалось. Начиная с 21:37 появилось первое сообщение именно о группе дронов - они летели в Херсонской обалсти в направлении или же мимо Никополя.
Еще через некоторое время, в Украину залетали новые группы дронов, и в 23:59 беспилотники летели в направлении Киева, Черкасс и Полтавы. Однако основной целью врага стал именно Киев.
С наступлением новых суток, пятницы 14 февраля, мониторинговые каналы написали о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.
Уже в 00:19 информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ. По меньшей мере движение одной ракеты зафиксировали на границе Николаевской и Кировоградской областей. Впоследствии их количество увеличивалось, и уже в 01:04 крылатые ракеты изменили курс на Киевскую область.
В этом же промежутке, в 00:26, военные зафиксировали взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Через некоторое время в направлении Киева были зафиксированы скоростные цели. В Воздушных силах не уточняли, были ли это "Кинжалы", но скорее всего это было именно они.
Еще чуть позже, в 00:58, Воздушные силы написали о пусках баллистики в направлении Киева. Причем через полчаса на столицу снова летела баллистика.
Подытоживая вышеуказанное можно сделать вывод, что основной целью сегодняшней атаки РФ - стал Киев.
В столице начиная примерно с 00:00 и до четырех утра раздавались мощные взрывы, было слышно дроны, пролет ракет и работу ПВО.
Известно, что враг атаковал почти все районы столицы. Во многих из них зафиксирован пожар в многоэтажках и известно уже о более десятке пострадавших.
Кроме того, возникли перебои со светом, теплом и водой.
Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.