Дроны, "Кинжалы" и залпы баллистикой по Киеву: главное об атаке РФ на Украину

Главное:

"Шахеды" залетали в Украину группами;

много дронов направлялись на Киев;

ночью параллельно с дроновой атакой на врага запустил крылатые и баллистические ракеты, а также ракеты "Кинжал".

Чем атаковала РФ

"Шахеды"

По данным Воздушных сил ВСУ, первые дроны залетели в Украину после 17:00. Их фиксировали Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

После этого с каждым часом количество "Шахедов" в воздушном пространстве Украины увеличивалось. Начиная с 21:37 появилось первое сообщение именно о группе дронов - они летели в Херсонской обалсти в направлении или же мимо Никополя.

Еще через некоторое время, в Украину залетали новые группы дронов, и в 23:59 беспилотники летели в направлении Киева, Черкасс и Полтавы. Однако основной целью врага стал именно Киев.

Крылатые ракеты, "Кинжалы" и баллистика

С наступлением новых суток, пятницы 14 февраля, мониторинговые каналы написали о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Уже в 00:19 информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ. По меньшей мере движение одной ракеты зафиксировали на границе Николаевской и Кировоградской областей. Впоследствии их количество увеличивалось, и уже в 01:04 крылатые ракеты изменили курс на Киевскую область.

В этом же промежутке, в 00:26, военные зафиксировали взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Через некоторое время в направлении Киева были зафиксированы скоростные цели. В Воздушных силах не уточняли, были ли это "Кинжалы", но скорее всего это было именно они.

Еще чуть позже, в 00:58, Воздушные силы написали о пусках баллистики в направлении Киева. Причем через полчаса на столицу снова летела баллистика.