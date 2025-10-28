ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони як зброя терору: розслідування ООН викрило, як Росія полює на цивільних в Україні

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 13:04
Дрони як зброя терору: розслідування ООН викрило, як Росія полює на цивільних в Україні Ілюстративне фото: розслідування ООН викрило, як Росія полює на цивільних в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Росіська Федерація використовує дрони для переслідування цивільних осіб, які проживають поблизу лінії фронту в Україні, виганяючи їх з домівок і полюючи на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з доповіддю Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, така тактика росіян змусила тисячі українців покинути свої домівки, що є злочином проти людяності.

У звіті описано випадки, коли цивільних переслідували на великі відстані за допомогою дронів з камерами, а потім атакували запальними бомбами або вибухівкою, коли вони шукали притулку.

"Ці атаки були скоєні в рамках скоординованої політики вигнання цивільних з цих територій і є злочином проти людяності, що полягає у примусовому переселенні населення", - йдеться у 17-сторінковому звіті.

Висновки доповіді базуються на інтерв’ю з 226 особами, серед яких жертви, свідки, гуманітарні працівники та представники місцевої влади, а також на сотнях перевірених відеозаписів.

Москва заперечує навмисне націлювання на цивільне населення в Україні, попри те, що її війська вбили тисячі людей з моменту початку повномасштабного вторгнення три з половиною роки тому.

Раніше ми писали, що російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних. Проте українські військові виявили окупантів і ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу.

Згодом стало відомо, що у радіоперехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зафіксовано свідчення чергового воєнного злочину російської армії.

