Дроны как оружие террора: расследование ООН разоблачило, как Россия охотится на гражданских в Украине

Российская Федерация использует дроны для преследования гражданских лиц, проживающих вблизи линии фронта в Украине, выгоняя их из домов и охотясь на них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно докладу Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, такая тактика россиян заставила тысячи украинцев покинуть свои дома, что является преступлением против человечности.

В отчете описаны случаи, когда гражданских преследовали на большие расстояния с помощью дронов с камерами, а затем атаковали зажигательными бомбами или взрывчаткой, когда они искали убежища.

"Эти атаки были совершены в рамках скоординированной политики изгнания гражданских с этих территорий и являются преступлением против человечности, заключающимся в принудительном переселении населения", - говорится в 17-страничном отчете.

Выводы доклада базируются на интервью с 226 лицами, среди которых жертвы, свидетели, гуманитарные работники и представители местной власти, а также на сотнях проверенных видеозаписей.

Москва отрицает преднамеренное нацеливание на гражданское население в Украине, несмотря на то, что ее войска убили тысячи людей с момента начала полномасштабного вторжения три с половиной года назад.