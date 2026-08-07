Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)

Як повідомляється, оператори воєнної розвідки спалили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та військовий кран загарбників.

Вартість знищеного "Панциря" становить орієнтовно 15 млн доларів.

Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня 2026 року, використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів.