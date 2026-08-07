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Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео)

10:20 07.08.2026 Пт
1 мин
ГУР нанесло врагу потери на около 15 млн долларов
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (Getty Images)

В начале августа подразделение ГУР "Group 13" уничтожило вражеский ЗРГК "Панцирь-С1" и военный кран во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков.

Стоимость уничтоженного "Панциря" составляет ориентировочно 15 млн долларов.

Для поражения наземных целей окупантов во время операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, использовали многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.

Успешные операции ГУР

Напомним, ранее дроны ГУР поразили дорогостоящие цели российских оккупантов на юге Украины - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарган" и станцию "Форпост".

Также дроны ГУР уничтожили российскую дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму.

Недавно в Крымусгорели пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400. Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.

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