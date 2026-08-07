Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео)

Как сообщается, операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков.

Стоимость уничтоженного "Панциря" составляет ориентировочно 15 млн долларов.

Для поражения наземных целей окупантов во время операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, использовали многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.