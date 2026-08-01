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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони ГУР уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України (відео)

13:10 01.08.2026 Сб
1 хв
Майстри ГУР завдали ворогу втрат на понад 20 млн доларів
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони ГУР уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України (Getty Images)

Українські дрони уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарґан" та станцію "Форпост".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

У ніч із 29 на 30 липня дрони ГУР уразили:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" на ТОТ Херсонщини;
  • катер проєкту 1100М "Сарґан" у м. Керч, ТОТ АР Крим;
  • наземну станцію управління дронами "Форпост" у м. Євпаторія, ТОТ АР Крим.

Орієнтовна вартість російського ЗРГК "Панцирь-С1" становить близько 15 млн доларів, а швидкісного патрульного катера "Сарґан" - близько 6 млн доларів.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, днями дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно у тимчасово окупованому Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.

Також ми повідомляли, що українська оборонна компанія МAC HUB спільно із ГУР розробляє стратегію боротьби з російським "тіньовим флотом".

За допомогою вдосконалених морських дронів Katran спецпризначенці виявлятимуть і затримуватимуть судна з підсанкційними вантажами.

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