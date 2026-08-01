Дрони ГУР уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України (відео)

Українські дрони уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарґан" та станцію "Форпост".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
У ніч із 29 на 30 липня дрони ГУР уразили:
Орієнтовна вартість російського ЗРГК "Панцирь-С1" становить близько 15 млн доларів, а швидкісного патрульного катера "Сарґан" - близько 6 млн доларів.
Нагадаємо, днями дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.
Нещодавно у тимчасово окупованому Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.
Також ми повідомляли, що українська оборонна компанія МAC HUB спільно із ГУР розробляє стратегію боротьби з російським "тіньовим флотом".
За допомогою вдосконалених морських дронів Katran спецпризначенці виявлятимуть і затримуватимуть судна з підсанкційними вантажами.