Дроны ГУР поразили драгоценные цели россиян на юге Украины (видео)

Успешные операции ГУР

Напомним, на днях дроны ГУР уничтожили российскую дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму.

Недавно во временно оккупированном Крымусгорели пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400. Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.

Также мы сообщали, что украинская оборонная компания МAC HUB совместно с ГУР разрабатывает стратегию борьбы с российским "теневым флотом".

С помощью усовершенствованных морских дронов Katran спецназовцы будут обнаруживать и задерживать суда с подсанкционными грузами.