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Дроны ГУР поразили драгоценные цели россиян на юге Украины (видео)

13:10 01.08.2026 Сб
1 мин
Мастера ГУР нанесли врагу потери более чем на 20 млн долларов
aimg Татьяна Степанова
Дроны ГУР поразили драгоценные цели россиян на юге Украины (видео) Фото: дроны ГУР поразили драгоценные цели россиян на юге Украины (Getty Images)
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Украинские дроны поразили дорогостоящие цели российских окупантов на юге Украины - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарган" и станцию "Форпост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ночь с 29 на 30 июля дроны ГУР поразили:

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на ВОТ Херсонщины;
  • катер проекта 1100М "Сарган" в г. Керчь, ВОТ АР Крым;
  • наземную станцию управления дронами "Форпост" в г. Евпатория, ВОТ АР Крым.

Примерная стоимость российского ЗРГК "Панцирь-С1" составляет около 15 млн долларов, а скоростного патрульного катера "Сарган" - около 6 млн долларов.

Успешные операции ГУР

Напомним, на днях дроны ГУР уничтожили российскую дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму.

Недавно во временно оккупированном Крымусгорели пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400. Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.

Также мы сообщали, что украинская оборонная компания МAC HUB совместно с ГУР разрабатывает стратегию борьбы с российским "теневым флотом".

С помощью усовершенствованных морских дронов Katran спецназовцы будут обнаруживать и задерживать суда с подсанкционными грузами.

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