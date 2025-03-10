Дрони ГУР атакували НПЗ в Самарській області, - джерела

Як зазначають джерела, в ніч на 10 березня українські безпілотники здійснили чергову атаку на російський нафтопереробний комплекс. Цього разу під ударом опинився "Новокуйбишевський НПЗ" у Самарській області, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків, таких як Су-27, Ту-22МЗ та інших.

За даними джерел РБК-Україна в розвідці, "прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом. Їх було чутно відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від атак БПЛА.

"Новокуйбишевський НПЗ" є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснефть", а його проектна потужність складає понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Раніше ми писали про те, що у Самарській області пролунали кілька вибухів на тлі заяв про загрозу повітряної атаки. У регіоні начебто були зафіксовані безпілотники.

Згодом в мережі з'явилися кадри, ймовірно з міста Новокуйбишевськ, на них були спалахи та було чути вибухи.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, Новокуйбишевський нафтопереробний завод цієї ночі зазнав повітряної атаки із застосування безпілотників.