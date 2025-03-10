Дроны ГУР атаковали НПЗ в Самарской области, - источники

Как отмечают источники, в ночь на 10 марта украинские беспилотники совершили очередную атаку на российский нефтеперерабатывающий комплекс. На этот раз под ударом оказался "Новокуйбышевский НПЗ" в Самарской области, который среди прочего производит топливо для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов, таких как Су-27, Ту-22МЗ и других.

По данным источников РБК-Украина в разведке, "прилеты" по заводу произошли около двух ночи по местному времени. Их было слышно сразу в нескольких районах города. Очевидцы в местных пабликах сообщили о серии взрывов на НПЗ и отмечают, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны были бы обезопасить завод от атак БПЛА.

"Новокуйбышевский НПЗ" является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", а его проектная мощность составляет более 8,8 миллиона тонн нефти в год. Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3.

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Ранее мы писали о том, что в Самарской области прогремели несколько взрывов на фоне заявлений об угрозе воздушной атаки. В регионе якобы были зафиксированы беспилотники.

Впоследствии в сети появились кадры, вероятно из города Новокуйбышевск, на них были вспышки и были слышны взрывы.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод этой ночью подвергся воздушной атаке с применением беспилотников.