Дрони "дістали" нафтобазу, склади та флот у морі: Зеленський підтвердив успішні атаки на РФ

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Українські сили ударили по об'єктах у Московському регіоні і не тільки. Дісталося логістичним об'єктам, нафтобазі та ворожим суднам у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Що уразили в Московському регіоні Українські захисники завдали удару по логістичних об'єктах та нафтобазі в Московському регіоні. Відстань до цілей від українського кордону становила понад 400 кілометрів. До операції долучилися: Сили безпілотних систем;

розвідка;

ракетні війська та артилерія;

Сили спеціальних операцій. Удари по Чорному морю Окрім наземних цілей, українські сили атакували ворожий флот у Чорному морі. Уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі. Президент наголосив, що Україна продовжує відповідати на російські обстріли міст і громад. "Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни - Росію", - зазначив Зеленський.