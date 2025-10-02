Дрони над Данією. В країні зростає кількість охочих вступити в гвардію

За місяць форму заявки заповнили 526 осіб. З них 58% зробили це після виявлення невідомих безпілотників поблизу аеропортів і військових об’єктів Данії.

Національна гвардія - офіційна данська добровольча структура, яка за потреби допомагає поліції та збройним силам країни.

Її лави налічують близько 43 тисяч осіб, які можуть долучатися до патрулювання та охорони аеропортів та стратегічних об’єктів.