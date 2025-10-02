UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дрони над Данією. В країні зростає кількість охочих вступити в гвардію

Ілюстративне фото: все більше данців хоче вступити до національної гвардії після інцидентів з дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Данії зафіксовано стрімке зростання кількості охочих долучитися до національної гвардії. Це сталося після інцидентів з невідомими дронами у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

За місяць форму заявки заповнили 526 осіб. З них 58% зробили це після виявлення невідомих безпілотників поблизу аеропортів і військових об’єктів Данії.

Національна гвардія - офіційна данська добровольча структура, яка за потреби допомагає поліції та збройним силам країни.

Її лави налічують близько 43 тисяч осіб, які можуть долучатися до патрулювання та охорони аеропортів та стратегічних об’єктів.

Безпілотники над Данією

Нагадаємо, минулого тижня у повітряному просторі Данії кілька разів фіксувалися невідомі безпілотники. Зокрема, вони літали поблизу аеропортів.

Крім того, невпізнані безпілотники фіксували неподалік від данських військових об'єктів.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що європейські країни недооцінюють реальність загрози з боку РФ. Вона наголосила, що країнам ЄС потрібно прискорюватися і масштабуватися.

Через інциденти з дронами влада Данії повністю заборонила польоти цивільних безпілотників у період з 29 вересня по 3 жовтня.

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що його країна відправить до Данії контингент для протидії безпілотникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДаніяДрони