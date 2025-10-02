Дроны над Данией. В стране растет количество желающих вступить в гвардию

За месяц форму заявки заполнили 526 человек. Из них 58% сделали это после обнаружения неизвестных беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов Дании.

Национальная гвардия - официальная датская добровольческая структура, которая при необходимости помогает полиции и вооруженным силам страны.

Ее ряды насчитывают около 43 тысяч человек, которые могут участвовать в патрулировании и охране аэропортов и стратегических объектов.