Прем'єрка Данії висловилась про загрозу РФ та оборону своєї країни
Країни Європи недооцінюють реальність загрози з боку Росії і надто повільно роблять те, що варто було робити для своєї оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єрки Данії Метте Фредеріксен під час спілкування її зі ЗМІ перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
У прем’єрки Данії запитали, чи не надто повільно діє Європа у питаннях своєї оборони та захисту від гібридних атак, на що Фредеріксен відповіла, що всі країни діють недостатньо швидко.
За її словами, усі недооцінили, настільки великою загрозою справді є Росія.
"Але не можна сказати, що ми "нічого не робили" - бо ми робимо багато", - сказала прем’єрка.
Як підкреслила Фредеріксен, потрібно прискорюватися і масштабуватися.
"Я сподіваюся, усі визнають, що ми маємо розглядати Україну як "першу лінію оборони". Усе, що ми зробимо в Україні - це внесок у захист нас самих, решти Європи", - сказала прем’єрка Данії.
У Копенгагені лідери ЄС обговорять безпекову ситуацію після атак дронів
Як ми писали раніше, російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували там 12 хвилин.
У вересні російські ударні безпілотники порушували повітряний простір кількох країн НАТО. Йдеться щонайменше про Польщу та Румунію.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, Альянс досі зʼясовує, чи навмисно Росія атакувала повітряний простір Естонії та Польщі. Він зазначив, що "наразі невідомо, хто саме стоїть за вторгненням дронів у Данії".
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Він провів коротку зустріч з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.