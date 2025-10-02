Прем'єрка Данії висловилась про загрозу РФ та оборону своєї країни

Країни Європи недооцінюють реальність загрози з боку Росії і надто повільно роблять те, що варто було робити для своєї оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єрки Данії Метте Фредеріксен під час спілкування її зі ЗМІ перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

У прем’єрки Данії запитали, чи не надто повільно діє Європа у питаннях своєї оборони та захисту від гібридних атак, на що Фредеріксен відповіла, що всі країни діють недостатньо швидко.

За її словами, усі недооцінили, настільки великою загрозою справді є Росія.

"Але не можна сказати, що ми "нічого не робили" - бо ми робимо багато", - сказала прем’єрка.

Як підкреслила Фредеріксен, потрібно прискорюватися і масштабуватися.

"Я сподіваюся, усі визнають, що ми маємо розглядати Україну як "першу лінію оборони". Усе, що ми зробимо в Україні - це внесок у захист нас самих, решти Європи", - сказала прем’єрка Данії.