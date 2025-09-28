Данія на кілька днів забороняє польоти цивільних дронів: за порушення штраф та тюрма

Данія заборонила польоти дронів у своєму повітряному просторі з 29 вересня по 3 жовтня з міркувань безпеки. За порушення можна отримати штраф та тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство транспорту Данії.

Міністр транспорту Данії Томас Даніельсен повідомив, що у зв'язку із проведенням саміту Європейського союзу наступного тижня та з огляду на нещодавні інциденти з "невідомими дронами", прийнято рішення заборонити польоти цивільних безпілотників.

"З понеділка по п’ятницю ми закриємо повітряний простір Данії для всіх цивільних польотів дронів. Таким чином, ми усунемо ризик того, що ворожі дрони можуть сплутати з легальними та навпаки", - пояснив він.

При цьому порушення заборони на польот дронів може призвести до сплати чималого штрафу та позбавлення волі на строк до двох років. Все це передбачено в данському "Законі про авіацію".