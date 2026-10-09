Дрони не дали літаку Путіна приземлитися в Москві, - ЗМІ

У п'ятницю ввечері, 8 жовтня, одразу кілька літаків спеціального льотного загону "Росія", який перевозить вище керівництво РФ, кружляли над Москвою.

Не менше трьох бортів поверталися з Туркменістану, де Путін брав участь у саміті СНД.

За даними Flightradar24, у небі над Підмосков'ям здійснювали маневри декілька урядових бортів, зокрема два президентських Іл-96-300ПУ (бортові номери RA-96022 та RA-96020).

Один із них виконував маневри у повітрі близько 30 хвилин.

Причиною затримки могли стати тимчасові обмеження на виліт та приліт у московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво, які запровадили після 15:40.

Фото: літак Путіна з Туркменістану не зміг сісти в Москві та приземлився в Петербурзі (Flightradar24)

Кадри прибуття Путіна до Туркменістану свідчать, що він летів на борту Іл-96 із номером RA-96025.

Борт вилетів із Туркменістану о 13:33 за московським часом.

Згідно із сервісом FlightRadar24, лайнер мав приземлитися у Внуково, однак змінив маршрут і о 17:38 сів у анкт-петербурзькому аеропорту Пулково.

Вже о 18:10 цей же літак вилетів з Петербурга у напрямку Москви.

Загалом у візиті до Туркменістану брали участь чотири літаки Іл-96. Інші борти приземлилися у Внуково в інтервалі між 18:00 та 19:00.