Дрони не дали літаку Путіна приземлитися в Москві, - ЗМІ

Літак російського диктатора Володимира Путіна, на якому він повертався з Туркменістану, не зміг одразу приземлитися в Москві та був перенаправлений до Санкт-Петербурга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".
У п'ятницю ввечері, 8 жовтня, одразу кілька літаків спеціального льотного загону "Росія", який перевозить вище керівництво РФ, кружляли над Москвою.
Не менше трьох бортів поверталися з Туркменістану, де Путін брав участь у саміті СНД.
За даними Flightradar24, у небі над Підмосков'ям здійснювали маневри декілька урядових бортів, зокрема два президентських Іл-96-300ПУ (бортові номери RA-96022 та RA-96020).
Один із них виконував маневри у повітрі близько 30 хвилин.
Причиною затримки могли стати тимчасові обмеження на виліт та приліт у московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво, які запровадили після 15:40.
Кадри прибуття Путіна до Туркменістану свідчать, що він летів на борту Іл-96 із номером RA-96025.
Борт вилетів із Туркменістану о 13:33 за московським часом.
Згідно із сервісом FlightRadar24, лайнер мав приземлитися у Внуково, однак змінив маршрут і о 17:38 сів у анкт-петербурзькому аеропорту Пулково.
Вже о 18:10 цей же літак вилетів з Петербурга у напрямку Москви.
Загалом у візиті до Туркменістану брали участь чотири літаки Іл-96. Інші борти приземлилися у Внуково в інтервалі між 18:00 та 19:00.
Нагадаємо, російська столиця та Підмосков’я регулярно опиняються під ударами безпілотників.
Зокрема, 9 жовтня Москва та область опинилися під атакою БПЛА та малих повітряних куль, через що у місті працювала система протиповітряної оборони.
Крім того, у ніч на 6 жовтня ударні дрони заходили на Московський регіон з кількох напрямків.
За даними джерел, тоді під ударом опинився Московський нафтопереробний завод у Капотні - одне з найбільших підприємств галузі в Росії.